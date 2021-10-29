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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

İHA

Mardin'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

– Mardin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde Roma dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzükle yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, M.A. isimli şahsın elinde bulundurduğu Roma dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzükleri satma arayışı içinde olduğu tespit edildi. Takibe alınan M.A. jandarma tarafından yapılan operasyonla elinde bulundurduğu 140 adet sikke ve 15 adet yüzükle yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili M.A. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ele geçen sikkeler ile yüzüklerin incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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