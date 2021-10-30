AK Partili Yazıcı: Bu tezkere, bir savaş ortamına askerimizi sürüklüyoruz demek değildir



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM'den geçen IrakSuriye tezkeresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, "Bu tezkereye olur olmaz argümanlarla karşı çıkmanın hem gerçekçi olmadığının hem de siyaseten doğru bir davranış olmadığının kanısındayım. Elbette ki bu tezkere, bir savaş ortamına askerimizi sürüklüyoruz, demek değildir. Güvenliği sağlamak, orada yaşayan insanların birlik ve düzenini gözetmek ve elbette ki bizim topraklarımızın da güvenliğini sağlamak üzere bu tezkere ile asker gönderme yetkisini yeniden uzatma talebinde bulunmuştur. Zaten yıllardır devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, bir dizi temaslarda bulunmak ve partisinin Mardin'deki Teşkilat Akademisi'nin programına katılmak üzere geldiği kentte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen programda, partisinin 20 yıldır ülkeyi yönettiğini belirten Yazıcı, "Türkiye'nin siyasi tarihinde bu kadar uzun süreli, bu kadar müktesebatı olan, referansları olan, bir parti olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde siyasi tarihimizdeki yerini almış ve yürüyüşünü 2023 Haziran´ında yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış bir vaziyette sürdürüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HİÇBİR SORUNUNU KAPI ARKASINDA BIRAKMADIK'

Siyaset tarzı olarak Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkasında bırakmadıklarını söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Mutlaka milletin gündemi neyse, bizim gündemimiz o olmuştur. Çünkü AK Parti siyasetinin temelinde millet vardır. Biz milletin hukukunu korumak üzere liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıkmış kadrolarız. Süreçte de kadrolarımızı yeniliyoruz, zenginleştiriyoruz. Eskiden kadrolarımızda yer almış arkadaşlarımızı da hiçbir zaman unutmuyoruz. Gücümüz birlik ve bütünlüğümüzdür. Türkiye´nin en büyük gücü kasasındaki paradan ziyade birliği, bütünlüğü ve kardeşliktir. Ülke hepimizindir, bağımsızlığımız, bütünlüğümüz her şeyin üstündedir" diye konuştu.

'İŞ OLSUN DİYE İSTENEN BİR YETKİ DEĞİLDİR'

Irak-Suriye tezkeresine de değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tezkere ile alakalı tercihleri milletin çıkarları ölçütünü göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirmek gerekiyor. Eğer Türkiye, Irak´a, Suriye´ye asker göndermesi konusunda Anayasal düzeydeki normu gözetmek suretiyle, tezkereye bir yetki istediğinde bu iş olsun diye istenen bir yetki değildir. Ulusal çıkarlarımız öyle gerektirdiği içindir. Bölgemizdeki güvenliği sağlama bakımından böyle davranmamız gerektiği içindir. Orada biz olmazsak kimlerin olacağını düşünerek bu konuya karar vermek gerekir, diye düşünüyorum. Bu bakımdan Meclis'te bu tezkereye olur olmaz argümanlarla karşı çıkmanın hem gerçekçi olmadığını hem de siyaseten doğru bir davranış olmadığının kanısındayım. Elbette ki bu tezkere, bir savaş ortamına askerimizi sürüklüyoruz demek değildir. Güvenliği sağlamak, orada yaşayan insanların birlik ve düzenini gözetmek ve elbette ki bizim topraklarımızın da güvenliğini sağlamak üzere bu tezkere ile asker gönderme yetkisini yeniden uzatma talebinde bulunmuştur. Zaten yıllardır devam ediyor. Önceki tezkerelerde buna pozitif yönde oy kullanıp da bugün vermemenin de bir diğer açıdan mantıksal anlaşılır hiçbir tarafı yok. Yani daha önceki tezkerelerde bu yetkiye olur verilirken, yaşadığı sorunları tasfiye etti mi ki bugün buna gerek yok deniliyor? O sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla o sorunlar devam ettiğine göre, asker göndermek için talep edilen tezkerenin fiili dayanağı ortada, hukuksal dayanağı anayasadır. Herkes yaptığı davranışın hesabını, bedelini millet nezdinde seçimlerde verir. Onu da inşallah hep beraber göreceğiz."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-10-30 15:10:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.