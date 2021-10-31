Mazıdağı Fosfat Spor galibiyetle başladı

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Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü 20212022 sezonunda mücadele ettiği Bölgesel Amatör Liginde (BAL) çıktığı ilk hafta maçında galibiyetle ayrıldı.

BAL'da Mardin'i temsil eden ve aynı grupta yer alan Kızıltepe Spor ve Mazıdağı Fosfat Spor ligin ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanan maçta Mazıdağı Fosfat Spor rakibini 40'lık skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Lige 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fosfat Spor Kulübü Başkanı Murat Alataş, ligin ikinci haftasında karşılaşacakları 1955 Batman Spor maçına odaklanacaklarını söyledi.

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