Mardin’de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi hayata geçiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi hayata geçiriliyor

İHA

Mardin’de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi hayata geçiriliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yapılan düzenlemeler, yükseltilen yol standartları, denetim faaliyetlerinin arttırılması gibi çalışmalarının yanı sıra trafik güvenliğiyle ilgili kamuoyu farkındalığını arttırmak için yeni bir kampanya hayata geçiriliyor.
Kampanya ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganıyla yürütülecek. Kampanya, toplumda merak uyandıracak bir görselle başlatıldı. Kampanya için İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ görseli bütün il ve ilçelerde eş zamanlı olacak şekilde 1 7 Kasım tarihleri arasında billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM, toplu ulaşım durakları gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer alacak. 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren de kampanyanın, ‘Bilgilendirme’, ‘Kısa Videolar’, ‘Yaşayarak Görme’ fazlarına etaplar halinde geçilecek. ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası ile ilgili bilgilendirmeler İçişleri Bakanlığınca düzenli olarak aktarılacak.
‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası Mardin’de de Mardin Valiliği koordinasyonunda uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Demirtaş, 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusunun startını verdi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı ...
Mazıdağı Fosfat Spor galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Mazıdağı Fosfat Spor galibiyetle başladı
1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı
YEREL HABERLER 1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton ...
Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli ...
Mardin'de 4. Uluslararası Uçurtma Festivali ile gökyüzü renklendi
YEREL HABERLER Mardin'de 4. Uluslararası Uçurtma Festivali ile ...
AK Partili Yazıcı: Bu tezkere, bir savaş ortamına askerimizi sürüklüyoruz demek değildir
YEREL HABERLER AK Partili Yazıcı: Bu tezkere, bir savaş ortamına ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “Millet ittifakında bütünleşme var mı ki bölünme olsun”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: ...
Mardin'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Mardin'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.