Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı



Ahmet AKKUŞ/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 12 köpeğin saldırısına uğrayan köpek, bir kişinin elindeki poşetle yaptığı müdahaleyle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı'nda bir köpek, 12 köpeğin saldırısına uğradı. Durumu fark eden kişi elindeki poşetle saldırgan köpeklere müdahale etti. Elindeki poşeti köpeklere doğru savuran kişinin yardımına bir başka kişinin daha gelmesiyle köpekler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Ahmet AKKUŞ

2021-11-02 11:14:00



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