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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Real Mardin'in en küçük sporcusu Ecrin milli takıma seçildi

İHA

Real Mardin'in en küçük sporcusu Ecrin milli takıma seçildi

Merit Grup Real Mardin'in en küçük sporcusu Ecrin Atasever, masa tenisi dalında milli takıma seçildi.
Ecrin Atasever 9 yaşında ve 3 sınıf öğrencisi. Aileden gelen masa tenisi sevdası ile üç buçuk yıldır masa tenisi oynuyor. Babasının milli antrenör oluşu ve evde bulunan masa tenisi ile tutkusu başladı. Ara ara evde babasıyla ve annesi ile masa tenisi oynayan Atasever, şimdi ise Minik Altı Milli Takım seçmelerinde Türkiye 6'sı olarak masa tenisi milli takım havuzuna seçildi.

“Hedefim Avrupa şampiyonu olup olimpiyatlara katılmak”
9 yaşında olduğunu söyleyen Ecrin Atasever, “3 sınıfa gidiyorum. Real Mardin'in en küçük sporcusuyum. Ankara milli küçükler turnuvasında seçildim. Türkiye'de 6’ıncı oldum. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak daha sonra da dünya şampiyonu olmak ve olimpiyatlara katılmak. Vali amcaya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

“Hedefimiz ilk 8’e girip Mardin’i Avrupa kupalarında temsil etmek”
15 yaşından beri masa tenisi oynadığını ifade eden Milli Antrenör İzzettin Atasever, “45 yaşındayım yaklaşık olarak 30 yıldır bu sporun içindeyim. Merit Grup Real Mardin olarak süper ligde bayan takımımız var. 2’inci ligde erkek takımımız var. 2016 yılında yetiştirdiğim sporcum Simge Devrim İnal, Avrupa 3’üncüsü oldu, Macaristan’da. Birçok milli takıma sporcu veriyoruz. Biz Mardin olarak başarılıyız. En son Erzincan’da bölgede genç kızlarımız 2’inci oldu Türkiye finallerine gidecekler. Yakın bir tarihte de genç milli takıma inşallah bizim takımdan 2 tane sporcu vereceğiz. Haftaya 68 Kasım tarihlerinde süper lig maçlarına çıkacağız. Hedefimiz ilk 8’e girip Mardin’i Avrupa kupalarında temsil etmektir” diye konuştu.

“Avrupa’da Ecrin’den söz ettireceğiz”
Avrupa'da Ecrin'den söz ettireceklerini belirten baba Atasever, “Sürekli oynuyoruz. Sürekli maçlara, antrenmanlara gidip geldiğimiz içinde Ecrin’i yanımda götürüyordum. Oradan bir tutku başladı Ecrin’de. 5 yaşından beri oynuyor. 3 buçuk yıldır masa tenisi oynuyor. En son Ankara’da yapılan Minik Altı Milli Takım seçmelerinde, 6’ıncı olarak milli takım havuzuna seçildi. İnşallah Ecrin’i ilk önce Türkiye şampiyonu yapıp daha sonra Avrupa’da kendinden söz ettirip daha sonra olimpiyatlara neden olmasın diyoruz. Onun için çabalayacağız. Bizim süper ligde ve 2’inci ligde sponsorumuz Merit Grup sağ olsun, büyük desteğini görüyoruz hem maddi hem de manevi. Burada ile ise Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mahmut Demirtaş’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen’e, Daire Başkanımız Şahin Arpağ’a, Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete’ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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