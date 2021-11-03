Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi, İlçe Orman Şefliği ekipleri kurtardı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kafası kutu tenekeye sıkışan kedi, İlçe Orman Şefliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyünde bir kedinin başı teneke kutuya sıkıştı. Saha denetimine çıkan Mazıdağı İlçe Orman Şefliğine bağlı ekipler, başı teneke kutuya sıkışan kediyi fark etti. Hemen hayvanın yanına giden ekipler, kediyi sıkıştığı teneke kutusundan çıkardı.

Kediyi kurtaran ekipler, hayvanı doğaya bıraktı.

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