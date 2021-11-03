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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 171 suçlu yakalandı

İHA

Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 171 suçlu yakalandı

Mardin ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan toplamda 171 suçlu yakalandı.

Mardin’de çeşitli suçlardan aranması bulunan 171 şahıs, Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandığı bildirildi. Adli süreçlerinin akabinde toplam 45 suçlu cezaevlerine teslim edildi. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 adet tabanca, 208 adet fişek, 3 adet av tüfeği, 25 adet kartuş, 5 adet kesici delici alet, 575 gram narkotik madde, 236 adet narkotik hap, 49 bin 236 paket gümrük kaçağı sigara, 1200 kilogram gümrük kaçağı tütün, 1090 adet gümrük kaçağı puro, 457 şişe gümrük kaçağı içki, 144 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 325 adet muhtelif gümrük kaçağı emtia, 1360 kilogram gümrük kaçağı emtia, 6 adet tarihi eser, 27 adet sikke, 1 adet kazı materyali ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ise; 3 adet cep telefonu, 2 adet akıllı saat, 1 LCD televizyon, 1 adet uydu alıcı cihaz, 3 adet kumanda, 1 adet elektronik bağlama, 1 adet kaynak cihazı, 2 adet kamyon aküsü, 3 adet tespih yapımında kullanılan makine, muhtelif sayıda tespih yapımında kullanılan ham madde ve boncuk, 3 adet kapı, yaklaşık 35 bin lira değerinde 2 adet burma bilezik, 1 adet altın kolye ve zinciri, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 2 adet bisiklet, 1 adet motosiklet, 10 adet güvercinden oluşan hırsızlık malzemeleri ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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