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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin bu yıl itibariyle kapılarını yerli ve yabancı misafirlerine 12 ay boyunca açık tutacak

İHA

Mardin bu yıl itibariyle kapılarını yerli ve yabancı misafirlerine 12 ay boyunca açık tutacak

Yılın belirli aylarında turist alan Mardin, artık 12 ay boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turizmin başkenti olan Mardin, tarihi, kültürü ve kozmopolit yapısıyla dikkat çekiyor. Yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayan Mardin, bu yıl itibariyle 12 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, kasım, aralık ve ocak aylarında rezervasyonların arttığını ve yılbaşında ise Mardin'in yüzde 100 bir şekilde dolu olacağını kaydetti.
Pandemi sürecinde 2 yıl boyunca sıkıntı yaşandığını ve dünyadaki bütün turizm sektörlerinin büyük darbe aldığını belirten Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, “Ama normalleşme sürecinden sonra akın akın misafirlerimiz gelmeye başladı. Çünkü hakikaten maske, mesafe ve hijyene çok dikkat eden, aşılarına dikkat eden bir halk var. Şu anda gelen turistlerimize konaklayanlara bile aşı ile ilgili bayağı bir tanıtım yaptık. Virüsü yine bileceğimiz tek bir şeyin aşı olduğunu söyledik. Eylül, ekim ve kasım rezervasyonları şu an çok iyi. Çünkü Mardin biliyorsunuz sonbahar aylarında ciddi misafir alan bir ildi. Ama şu an 12 aya yayıldı” dedi.

“Kış aylarında bile rezervasyonlarımız var”
Ocak ayında bile rezervasyonların olduğunu söyleyen Gürgör, “Yılbaşı gecesinde Mardin'de yüzde 100 doluluk olacağını düşünüyoruz. Çünkü talepler o yönde ve tabi biliyorsunuz Mardin bir dönem terörden çok çekti, bölge olarak çekti. Ama şimdi Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Gelen misafirler buranın terör değil, tamamen turizm şehri olduğu algısını yavaş yavaş anlamaya başladı. Çünkü hakikaten biz burada Mardin'in en büyük lokomotifinin turizm olduğunu dile getirdik. Çünkü gelen her kesim kendilerinden bir parça görüyor. Süryanisi, Ezidisi, Arabı Kürdü ve Türkü her kesimden gelen Mardin'de medreselerden, kiliselerden, camilerden, sokaklardan ve kadim şehir dediğimiz ama yorgun olmayan bir şehir olan Mardin’i ciddi anlamda tanıttık. Gerek il dışındaki Türkiye'de olan fuarlarda gerekse yurt dışındaki fuarlarda Mardin kardeş bir şehrin olduğunu, 3 kesimin, 4 kesimin kardeşçe yaşayan ve tarihi yapısından oluşan bir şehir olduğunu dile getirdik. İnanın şu anda 12 aya yayılmaya başladı. Dediğim gibi kasım, aralık ve ocak aylarında ciddi talepler var” diye konuştu.

“Martta da balon turizmi başlayacak”
Mardin'de artık balon turizminin de gerçekleşeceği vurgusunu yapan Gürgör, “Kısmen kaleyi de turizme kazandırmak için çabalarımız var. Gerek valimizin gerek milletvekillerimizin ciddi bir şekilde çalışmaları var. Kısmen bile olsa turizme katarsak gelen insanlarımız Mardin’i kuşbakışı hem balondan hem kaleden görmüş olabilecekler. Rezervasyonlarımız kasım, aralık ve ocak tarihlerinde doluluk oranlarımızın yüksek olduğunu gösteriyor. Şu anda yüzde 60'lık bir doluluk oranımız var. Tabi ki biliyorsunuz, sonbaharda daha bir talep oluyordu. Ama bunu yaydığımız için o aylarda da organizasyonlarımız yaptığımız için o aylarda da bayağı bir talep almaya başladık. Çünkü hakikaten Mardin'in her mevsimi güzel Mezopotamya'ya kar yağarken bile izlemek güzel, tarihi konaklara yağan yağmurun taşın rengine farklılaştırdığını görmek de güzel. Artık turizm açısından Mardin 12 aya yayıldı. Gelen misafirlerimiz tadarak yaşayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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