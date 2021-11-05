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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ilısu Barajı’nda incelemelerde bulundu

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ilısu Barajı’nda incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, açılışı gerçekleştirilecek Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemede bulunmak üzere Dargeçit ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Murat Süzen, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından karşılandı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde Vali Mahmut Demirtaş ve heyetle incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, DSİ yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Gövde hacmiyle Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin ikinci büyük barajı ve en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olma özelliklerini taşıyan dev tesisin açılışı, yarın saat 11.00’da gerçekleştirilecek.
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzeyi bakımından dünyada ilk sırada yer alan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı öncesinde ses sanatçısı Berdan Mardini bir konser verecek. Açılış hazırlıklarını da yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, hazırlıkların son durumu hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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