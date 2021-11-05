Mardin'de tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Mardin’in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı 7 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, ilçeye bağlı kırsal Yaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 AG 172 plakalı tır, Zeynep Zengin (7) isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından küçük Zeynep’in cansız bedeni Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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