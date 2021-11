Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) açılışını yaptı. Erdoğan, "Bu barajı her aşamada önümüze çıkartılan nice engellemelere rağmen tamamladık. Karalama kampanyalarını unutmadık unutmayacağız. Bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine husumetlerine malum içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES açılışı için Mardin'in Dargeçit ilçesine geldi. Baraj açılışına bakanlarla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in 19 yıldır halka hizmet amaçlarının en somut örneği olduğunu söyledi. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan bu barajı her aşamada önümüze çıkartılan nice engellemelere rağmen tamamladık. Karalama kampanyalarını unutmadık unutmayacağız, bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine husumetlerine malum içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Barış, kardeşlik, refah sembolü olan Ilısu projesi Dicle Nehri üzerinde yaptığımız en büyük barajdır. Ön yüzü betan kaplı baraj tipi bakımından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Dördüncü büyük HES olarak ülkemize yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. Su bizim medeniyetimizde hayattır. Enerji de bir diğer hayat kaynağıdır. Ilısu'nun Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu barajın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin senaryolarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Dünyanın giderek artan kuraklık tehlikesine karşı mücadelelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir su damlasının israfına müsamahamız yoktur. Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin senaryolarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hiç şüphesiz su bu yüzyılın en değerli ve stratejik kaynağıdır. İklim değişikliği kuraklık artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır. Artan nüfusa karşılık yer yüzüne düşen yağışta bir değişiklik olmamıştır. Su kaynaklarının kullanımının kalite ve miktar yönünden azalması da ayrı bir sıkıntıdır. Su kaynaklarının yüzde 70’den fazlası tarımda kullanılıyor bu durum her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıyacağı biliniyor" şeklinde konuştu.



"Su kaynaklarını doğru yönetmek tercih değil, zorunluluktur"

Dünyada değişimlerin yaşandığını ve eskiden petrol için yapılan mücadelenin artık su için yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık bin 340 metreküp su ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. 2040 yılında bu miktarın yıllık bin 116 metreküpe kadar düşeceği düşünülüyor. Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Su kaynaklarını doğru yöneltmek tercih değil zorunluluktur. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin benzeri önümüzdeki dönemlerde su kaynakları için yaşanacaktır. Son 19 yılda inşa edilen ve cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan barajımızla gerekli suyu depoladık. 3,3 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor. Enerjide de son 19 yılda yerli enerji tesisleri için mücadele ettik. Kalkınmanın temel alt yapısı olan elektrik enerjisinde yaşanabilecek sıkıntıların önlerine geçtik. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu ve 21 atık su tesisini hizmete açtık. 41 milyon vatandaşımıza yaklaşık 3 milyar metreküp içme suyu temin ettik. Bu hizmetleri yapmasaydık 2020 ve 2021 yıllarında 44 ilimiz kısmen veya tamamın susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekti. Sel baskınlarına karşı kurulan taşkın koruma tesislerin yarısını yani 5 bin 140 tesisi son 19 yılda hizmete sunduk. Her vatandaşın temiz suya erişimine ulaşmaktır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz su şurasının sonuç bildirgesini halka açıkladık. Suyun geleceğini planladık ve yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız Ilısu'nun su ve enerji yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal durumu da bulunmaktadır. Pek çok yatırımı hayata geçirdik. En çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm kültür ve tarihi koruyarak bu günlere geldik. Kültürel değişimi yerinde izlemek istiyoruz. Artık burası kültürel bir tarihi yer olacak ve turistleri çekecektir. Hasankeyf'te bütün tarihi ve kültürel yapıları yeni yerlerine taşıdık. Bay Kemal bunlar öyle lafla olmuyor, lafla peynir gemisi yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan veya yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Yeni Hasankef'i buna göre inşa ettik" dedi.



"HDP'nin hizmet derdi yok, biz dertliyiz, hizmet için dertliyiz"

Konuşmasında HDP'nin bölgeye hizmet yapmadığını söyleyerek devam eden Erdoğan, "Ey PKK’nın yan kolu HDP, sizler bunları yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, hizmet için dertliyiz. Biz sizlere aşığız aşık.

Buradaki Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik ve onlara bu eserleri kazandırdık. Biz Türküyle, kürdüyle, Arabıyla, Ggürcüsüyle bu ülkede yaşayan vatandaşımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. 2023’ün 14 haziranına bir olarak, beraber olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerden büyük bir yekünle zaferle çıkacağız. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan dua ile barajın açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.