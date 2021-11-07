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Şehit aileleri ve gazi derneklerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

İHA

Şehit aileleri ve gazi derneklerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a bir şehidin kardeşine hakaret içerikli sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Türkkan'ın şehidin kardeşine yaptığı hakaretin tüm şehit aileleri ve gazilere yapıldığını belirten Kandemir, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın edepsizce, ardan, namustan uzak bir tavırla aziz şehidin yakınına küfür ettiğini ifade eden Kandemir, "Bu küfür sadece o vatandaşa değil, bu vatandaş gibi düşünen sağduyulu millete yapılmış bir şuursuzluk, vandallık, karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabır edemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar" dedi.

"Senin liderin PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım diyor"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini ve vekilin buna tepki göstermediğini dile getiren Kandemir, "Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'Burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban, yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım diyor. Türkkan'da biraz cesaret varsa gitsin genel başkanına bu açıklamasından dolayı tepki göstersin" diye konuştu.

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