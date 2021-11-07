Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

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Nezir GÜNE/MARDİN, (DHA)MARDİN'in merkez Artuklu ilçesindeki alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Sücürünün ağır yaralandığı kazada araç hurdaya döndü.

Kaza saat 18.45 sıralarında Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Artuklu Üniversitesi kavşağında yer alan alt geçitte meydana geldi. Furkan Sincar yönetimindeki 27 AHY 732 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak bir süre yerde sürüklenen aracın sürücüsü Sincar yaralandı. Yaralıya ilk mühadaheleyi yapan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Ambulansla hastaneye götürülen Sincar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ

2021-11-07 21:28:36



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