Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya ve şehit aileleri derneğinden Türkkan’a tepki Şehit babası Şehmus Kaya: “Şehit ailesine hakaret eden o adamı bir daha bu gazi mecliste görmek istemiyoruz” 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Kandemir: “Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması ve en ağır bedelleri ödemesi için elimizden geleni yapacağız”

İHA

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya ve şehit aileleri derneğinden Türkkan’a tepki Şehit babası Şehmus Kaya: “Şehit ailesine hakaret eden o adamı bir daha bu gazi mecliste görmek istemiyoruz” 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Kandemir: “Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması ve en ağır bedelleri ödemesi için elimizden geleni yapacağız”

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın babası ve Mardin'deki şehit aileleri dernekleri, şehit kardeşine hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ı kınayıp basın açıklaması yaptı. Şehit babası Vedat Kaya, "Şehit ailesine hakaret eden bu adamı bir daha bu gazi mecliste görmek istemiyoruz" dedi.
Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler parkında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Velit Alptekin, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, Muharip Ve Gaziler Derneği Mehmet Akpulat, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya ve ailesi, şehit yakınları, gaziler ve dernek üyeleri bir araya gelerek şehit kardeşine yönelik hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ı kınadı. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp, onu itekleyerek, küfür etmenin insanlığa sığmadığını söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, “Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt’teki olayda liderine burası Kürdistan diyen haine de söyleye bilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Gencecik PKK terör örgütü tarafından paramparça edilen bir şehit yakınının feryadını onun bacısına en ağır hakaretleri yaparak bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz. Üstelik bu kişi ve yandaşları önce yapılan rezilliği inkar etmeye çalıştı. Sonra her şey belgesi ile ortaya konulunca kabul etmek zorunda kaldılar. Siyasetçi milletvekili müsveddesinin o çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Başında bir bayan genel başkanın olduğu bir partide şehidimizin bacısına küfür edilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekiyordu. Duruşun bu olması gerekir. Ama ne yazık ki başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimleri kandırıyorsunuz. Israrla el üstünde tutanların kültürümüzde her birimizin annesi, bacısı ve kız evladı değere sahiptir. İYİ Parti’nin başındaki hanımefendi şehit yakınına değer vermiyorsa hiç değilse kendi cinsiyetinden birine yönelik bu ağır hakarete tepki göstermelidir. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması için en ağır bedelleri ödemesi için biz şehit aileleri temsilcileri olarak elimizden gelen ne olursa olsun yapacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz” diye konuştu.
Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, gazi meclisinde bu adamı görmek istemediklerini söyledi. Kaya, “O şehidimize yapılan hakareti biz kınıyoruz. O adamı bir daha bu gazi mecliste görmek istemiyoruz. Meral hanım, o adamı istemiyorum. Bu vatan bizimdir. Sizin değildir. Benim oğlum göğsünü gere gere bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için, kendisini seve seve feda etti. Sen de git şehit ailesine küfret. Anasına, bacısına küfür eden alçak, alçaksınız şerefsizsiniz. Şehit ailesine hakaret eden o adamı bu daha bu gazi meclisinde görmek istemiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası
YEREL HABERLER Mardin'de İYİ Parti'den 'küfür' istifası
Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk’ün acısı Derik’te hala ilk günkü gibi Şehit Kaymakam Safitürk’e yapılan suikast patlamasının şahitleri hain katliamı anlattı Olayın şahidi olan vatandaşlar: “Bu konunun aydınlanıp, bu lekenin Derik halkı üzerinden kaldırılmasını istiyoruz” Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman: “Kaymakamımız o gün çok mutluydu, belki de Allah’a kavuşacağı için mutluydu”
YEREL HABERLER Şehit Kaymamak Muhammed Fatih Safitürk’ün acısı ...
Mardin'de okul öğrencilerine şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Mardin'de okul öğrencilerine şehitlik ve gaziliğin ...
Mardin'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ...
Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine ...
İran'da kaza yapan Türk TIR'ı yağmalandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İran'da kaza yapan Türk TIR'ı yağmalandı; o anlar ...
Şehit aileleri ve gazi derneklerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazi derneklerinden İYİ Partili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.