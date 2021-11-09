Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın babası ve Mardin'deki şehit aileleri dernekleri, şehit kardeşine hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ı kınayıp basın açıklaması yaptı. Şehit babası Vedat Kaya, "Şehit ailesine hakaret eden bu adamı bir daha bu gazi mecliste görmek istemiyoruz" dedi.

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler parkında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Velit Alptekin, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, Muharip Ve Gaziler Derneği Mehmet Akpulat, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya ve ailesi, şehit yakınları, gaziler ve dernek üyeleri bir araya gelerek şehit kardeşine yönelik hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ı kınadı. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp, onu itekleyerek, küfür etmenin insanlığa sığmadığını söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, “Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt’teki olayda liderine burası Kürdistan diyen haine de söyleye bilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Gencecik PKK terör örgütü tarafından paramparça edilen bir şehit yakınının feryadını onun bacısına en ağır hakaretleri yaparak bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz. Üstelik bu kişi ve yandaşları önce yapılan rezilliği inkar etmeye çalıştı. Sonra her şey belgesi ile ortaya konulunca kabul etmek zorunda kaldılar. Siyasetçi milletvekili müsveddesinin o çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Başında bir bayan genel başkanın olduğu bir partide şehidimizin bacısına küfür edilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekiyordu. Duruşun bu olması gerekir. Ama ne yazık ki başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimleri kandırıyorsunuz. Israrla el üstünde tutanların kültürümüzde her birimizin annesi, bacısı ve kız evladı değere sahiptir. İYİ Parti’nin başındaki hanımefendi şehit yakınına değer vermiyorsa hiç değilse kendi cinsiyetinden birine yönelik bu ağır hakarete tepki göstermelidir. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması için en ağır bedelleri ödemesi için biz şehit aileleri temsilcileri olarak elimizden gelen ne olursa olsun yapacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz” diye konuştu.

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, gazi meclisinde bu adamı görmek istemediklerini söyledi. Kaya, “O şehidimize yapılan hakareti biz kınıyoruz. O adamı bir daha bu gazi mecliste görmek istemiyoruz. Meral hanım, o adamı istemiyorum. Bu vatan bizimdir. Sizin değildir. Benim oğlum göğsünü gere gere bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için, kendisini seve seve feda etti. Sen de git şehit ailesine küfret. Anasına, bacısına küfür eden alçak, alçaksınız şerefsizsiniz. Şehit ailesine hakaret eden o adamı bu daha bu gazi meclisinde görmek istemiyoruz” dedi.

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