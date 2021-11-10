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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı

İHA

Kızıltepe Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının Kızıltepe ilçesindeki Stadyum Caddesinde başlatmış olduğu asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı, 20212022 sezonu AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele edecek Yeni Kızıltepe Spor Voleybol Takımının müsabakalarını yapacağı Kapalı Spor Salonunun bulunduğu Stadyum Caddesinin asfaltlama programını öne alarak çalışmalara başlamıştı. Ekipler, 20 genişliği 2 bin metre uzunluğundaki Stadyum Caddesinde malzeme sökümünün ardından alt zemin serimi, sıkıştırma, sulama çalışmalarından sonra beton asfalt (BSK) çalışmalarına başlayarak ve kısa bir süre içerisinde tamamladı. Asfaltlama çalışmalarını tamamlanan caddede Ulaştırma Daire Başkanlığı, yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 gidiş 2 dönüş bölünmüş yol olarak 2 bin 200 metre yol çizgi çalışması ve Süleyman Solhan İmam Hatip Lisesi önünde yaya geçidi ile 'Önce Yaya' ikon çizimi ve hız kesici kasis montaj çalışmalarını tamamladı.
Kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma ile yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

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