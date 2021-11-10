Mardin Büyükşehir Belediyesi dört bir yanda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Nusaybin ilçesi merkez ve kırsal mahallelerinde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla yapabilmeleri adına başlatmış olduğu yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Nusaybin ilçesinden Şırnak il sınırına kadar İpekyolu üzerinde bulunan kırsal mahallelerinin tamamının yolları yapıldı. Yandere Grup yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Elbeğendik, Üçköy, Taşköy ve Güzelsuyu Mahallerinin yolları yapıldı. Nusaybin ilçe merkezinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren caddelerde sıcak asfaltlama çalışmaları 420 metrelik Şırnak Caddesinde devam ediyor. Şırnak Caddesinde malzeme serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Gündem Caddesi 760 metre, Şahin Sokak 400 metre, okullar bölgesinde 720 metre sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Nusaybin ilçe merkezinde caddelerde yapılacak 2 bin 300 metre sıcak asfaltlama çalışmasının akabinde kaldırım çalışmaları da yapılacak.

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