Mardin merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin, Batman ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. Adreslerinde bulunmayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ

2021-11-10 18:51:57



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