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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı

DHA

Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütünün bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, düzenlenen programla anıldı.
10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, için anma programı düzenlendi. Prof. Dr. Aydın Ayaydın Derik Öğretmenevi'ndeki anma programına Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni, Şehit Kaymakam Safitürk için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Öğrenciler, Safitürk için yazdıkları şiirleri okurken, salonda duydu dolu anlar yaşandı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için adının verildiği camide mevlit okutuldu, dualar edildi. 
Anma programında konuşan Kaymakam Evren Çakır, çocuklara Muhammed Fatih isminin verilmeye devam edeceğini belirterek, "O hem ülkemizin hem de milletimizin kalbinde yer etmiştir. Dolayısıyla bir kez daha kendisine rahmet diliyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yüce milletimizin başı sağolsun. Kendisini unutmadık ve unutturmayacağız" dedi. Vatandaşlar da Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ü unutmayacaklarını söyledi.
 DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-11-11 16:16:26

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