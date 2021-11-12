Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğe çarpınca duran otomobile TIR çarptı: 3 yaralı

DHA

Köpeğe çarpınca duran otomobile TIR çarptı: 3 yaralı


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde köpeğe çarpınca duran otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı köpek ise belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi Uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. Cizre'den Nusaybin'e giden Osman Erel, yönetimindeki 33 CFL 26 plakalı otomobille köpeğe çarpınca durdu. Bu sırada arkadan gelen İsmail Süer idaresindeki 47 KM 951 plakalı bulgur yüklü TIR, otomobile çarptı. Yoldan çıkan TIR devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpek de belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, yaklaşık 3 saat sonra araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2021-11-12 09:30:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı
AK Parti İlçe Başkanı Bağış, vatandaşlara kestane pişirip, dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Bağış, vatandaşlara kestane ...
Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına yönelik narko alan denetimi
YEREL HABERLER Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına yönelik ...
Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ...
Mardin'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Mardin merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin merkezli 3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
Mardin merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
Mardin Büyükşehir Belediyesi dört bir yanda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi dört bir yanda ...
Kızıltepe Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kızıltepe Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışmaları ...
Mardin'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Mardin'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni
Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı kurum müdürleri eşleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.