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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe’nin modern yollara kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor

İHA

Kızıltepe’nin modern yollara kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Kızıltepe ilçesinin modern yollara kavuşması için çalışmalarına hızla devam ediyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı, sezon başında Kızıltepe ilçesi için belirlemiş olduğu 51 kilometrelik yol çalışmasını yapılan ikinci ihale ile 124 kilometreye çıkardı. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, son bir ay içerisinde Kızıltepe ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde sıcak asfalt çalışması başlattı. Stadyum ve Tandoğan Caddelerinde tamamlanan asfaltlamanın ardından kaldırım ve çevre düzenlenme çalışmaları yakın zamanda başlayacak.
Alt yapı çalışması nedeniyle asfaltlama çalışmaları başlatılamayan Ali Ertaş Caddesinde, yol kazma çalışmaları başlatıldı. Malzeme serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından sıcak asfalt serimi yapılacak. Ali Ertaş Caddesinin iki hafta içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. 6 kilometrelik Kolej Yolu ile 6. ve 20. Caddelerinde PMT, sulama ve sıkıştırmanın ardından sıcak asfalt serimi devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Kızıltepe ilçe merkezinde şuana kadar 11 kilometre sıcak asfalt yaptıklarını belirtti. Aslan, Kızıltepe ilçesinde alt yapı sorunlarından dolayı caddelerde asfaltlama çalışmalarını yapamadıklarını ifade ederek, “Şuan alt yapı çalışması tamamlanan caddelerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

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