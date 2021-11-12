Dünyanın ilk üniversitesi Nusaybin'deki Nisibis Akademinin belgesel çekimleri başladı

Mardin’in Nusaybin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, “Dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu Mor Yakup Kilisesi ve Nisibis Akademisini tüm Türkiye'ye tanıtmak için bir film atölyesi ve belgesel çalışması başlattık.” dedi.



Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Nusaybin Film Atölyesi başladı. Atölyeye katılan lise öğrencileri, hem eğitim alacaklar hem de medeniyet tarihinin en eski üniversitesi olma özelliğine sahip Nisibis Akademisinin belgesel filmini çekiminde yer alıyorlar. İstanbul’dan ilçeye gelen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagehan Çakar Bikiç, Öğretim Üyesi Dr. Emre Doğan, Yönetmen ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ile araştırma görevlisi Okan Kırbacı film atölyesi kurdu. Liselerde eğitim alan ve gönüllü olarak katılmak isteyen 25 öğrencinin yer aldığı atölyenin tanıtımı Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı. Daha sonra dünyanın ilk üniversitesi olan Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nde kurulan film atölyesinde öğrenciler eğitime alındı. Belgesel çekiminde kullanılan cihazların tanıtıldığı atölyede, öğrencilere kamera, fotoğraf makinesi, mikrofon ve ses cihazları anlatıldı. Daha sonra gruplara ayrılan öğrenciler, kameraman, yönetmen, yönetmen yardımcısı ve aktör gibi branşlarda yeteneklerini sergiledi.



“Dünyanın ilk üniversitesini tanıtmak için çalışma başlattık.”

İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde yaptıkları film atölyesi hakkında bilgi veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kökleri 1700 yıllık tarihe dayanan Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'ni tanıtmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi işbirliğinde bir film atölyesi geliştirdiklerini söyledi.



Film atölyesi için iki amaçları olduğunu ifade eden Kayabaşı, şöyle konuştu:

“Asıl amacımız birinci derece ailesinde üniversite ile tanışmamış öğrencilerimize bir ufuk açmak suretiyle bu atölyemizde yer almalarını sağlamak, ikinci amacımız ise bizler için Mardin için Nusaybin için çok kıymetli olan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi ve Mor Yakup Kilisesi'ni tüm Türkiye'ye tanıtmak ve potansiyel misafirlerimizi buraya davet etmek amacıyla bir firma atölyesi ve belgesel çalışması başlattık. Bugün içinde bulunduğumuz yerleşke 1700 yıllık bir tarihe sahip çok önemli bir mimari yapıdır. Burayı özellikli kılan bir diğer husus da Mor Yakup Kilisesi ile Zeynelabidin Camisi'nin, bir cami ve bir kilisenin yan yana huzur ve barış içerisinde hoşgörü çerçevesinde barınabildiği, ülkemize ve dünyaya örnek olabilecek bir barış sembolü olarak Nusaybin'de yer almaktadır. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ve doğal güzelliklerimizi görmek için Nusaybin'e davet ediyorum. Bu film atölyesi ve belgesel çalışmasında emeği geçen başta İstanbul Gelişim Üniversitesi yetkilileri olmak üzere Kaymakamlık ve Belediye personellerimize şükranlarımı sunuyorum.”



“Muazzam bir tarihi eser için buradayız.”

Nusaybin Film Atölyesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Nusaybin'de bulunmaktan çok mutlu olduklarını bildirdi. 6 kişilik bir akademisyen ekibiyle 25 liseli, üniversiteye aday öğrenci ile film atölyesi açtıklarını kaydeden Öztaş, “Film atölyemiz uygulamalı olarak bir öğrencinin üniversitede ne tür bir eğitimle karşılaşacağı amacını gütmektedir. İkinci bir amacımız ise Nusaybin'imize bu kademe ilçemize katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimiz ilk etapta hocalarından stüdyo, kamera, senaryo, ışık gibi eğitimleri alacaklar. Ardından içinde bulunduğumuz bu muazzam tarihi eserin belgeselini çekecek, oluşturacak görüntüleri çekecekler. Görüntüler ardından İstanbul'a götürerek ödüllü yönetmen, kurgucu olan hocalarımız tarafından kurgulanacaklar. Kısmetse çok yakın bir süre sonra burada halkın ve eşrafın katılımıyla gösterimi yapılacak. Bu Nusaybin’in ve içerisinde bulunduğumuz dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen ise Nisibis Akademinin bir tanıtımı hedeflemektedir. Aynı zamanda da geleceğin televizyoncuları, yapımcıları, prodüktörleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bizim için üniversite olarak topluma hizmet politikalarımızın ülkemize, medeniyetimize, kültürümüze katkı politikalarımızın bir parçasını oluşturmaktadır. Üç gün sürecek çekim ve eğitim sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel filmlerin gösterimleri ise yine Nusaybin'de yapılacak galada gerçekleştirilecek, katılımcılara sertifikaları takdim edilecek." ifadelerini kullandı.

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