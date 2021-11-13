En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu´nda seyir halindeki içki yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Sürücü Abdulaziz Danıst, alevler içinde kalan dorse ile TIR'ı birbirinden ayırarak aracını ve kendini yanmaktan kurtardı.

Olay, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzeri Çölova köyü mevkide meydana geldi. Kızıltepe yönünden Nusaybin istikametine giden Abdulaziz Danıst yönetimindeki 47 KS 159 içki yüklü TIR seyir halindeyken fren balataların ısınması nedeniyle dorsesi alev aldı. Sürücü Danıst, yandığını fark ettiği andan itibaren aracı sağa çekerek TIR´ın ön kısmını dorsesinden ayırarak yanmaktan kurtardı. Danıst'ın ihbarı üzerine, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri olay yerine giderek içki yüklü yanan dorseye müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında TIR´ın dorsesi kullanılamaz hale gelirken, içkinin büyük bölümü zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-11-13 18:17:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.