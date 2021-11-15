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200 öğrenci bardak ritmi ile ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü seslendirdi

İHA

200 öğrenci bardak ritmi ile ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü seslendirdi

Mardin'de pandemi sonrası sosyalleşme ve ekip ruhunun öğrenciler tarafından kazanılması amacıyla İMKB Sosyal Bilimler Lisesi’nde 200 öğrenciden oluşan ‘RitMardin Topluluğu’ Aşık Veysel’in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü bardak ritmi ile seslendirdi.
Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Öğretmeni Beyza Dağlı önderliğinde kurulan RitMardin topluluğu ile Aşık Veysel'in türküsü bardak ritmi ile harmanlayarak dikkat çekici bir klip hazırlandı. 200 öğrencinin yan yana seslendirdiği türkü ile öğrencilerin pandemi sonrası sosyalleşip, ekip ruhunu kazanmaları amaçlandı. Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Özlem Cevheroğlu, pandemiden dolayı eve kapanan çocuklar okula başlarken aidiyet hissinin devam etmesini sağlamak amacıyla hazırlanan projede akademik başarının yanında öğrencilerin sanatsal yönünün de desteklenmesinin gerektiğini, böylece pandeminin oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri de azaltabileceği kaydetti. Cevheroğlu, "Projenin amacı bir buçuk yıl aradan sonra okula başlayan çocuklarımızın okula oryantasyonunu sağlamaktır. Mardin’in ve okulun tanıtımını yapmak ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine topluma, ülkeye hizmet bilinci kazandırmak oldu. Bu bağlamda güneş yüzlü çocuklarıma, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Polat’a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Duyan’a teşekkür ederim” dedi.

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