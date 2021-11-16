Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin Bulvarı´nda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip, diğer gruba doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2021-11-16 09:21:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.