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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin'de silahlı, sopalı kavga: 1 yaralı

İHA

Nusaybin'de silahlı, sopalı kavga: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde yaşanan silahlı, sopalı kavgada ilk belirlemeye göre 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Şirin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Saat 23.50 sıralarında cadde üzerinde iki grup arasında sözlü ve yumruklu başlayan kavgada sopalar ve silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada ilk belirlemeye göre 1 kişi yaralandı. Kavga sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavga sebebi ve silah kullanan şahısları tespit etmek amacıyla bölgede geniş çapta inceleme başlattı.

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