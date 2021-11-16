8'inci kattan düşen üniversiteli İrem, öldü

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de kaldığı yurtta 8´inci katın balkonundan düşen üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), hayatını kaybetti.

Kaldığı yurdun 8'inci kattaki odasında sabah okula gitmek için hazırlık yapan Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün, çıktığı balkondan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İrem Zeynep Aygün'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2021-11-16 12:43:04



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