Mardin’de üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Mardin’in Artuklu ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızın kaldığı yurtta 8’inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
Mardin Kredili Yurtlar Kurumu’na bağlı Kız Öğrenci Yurdunda kalan Artuklu Üniversitesi ebelik birinci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda Aygün’ün 8’inci katta bulunan odasının penceresinden intihar ettiği iddia edildi. Aygün’ü gören öğrencilerin çığlıkları ile olay fark edildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aygün, hayatını kaybetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.