Turuncu kategorideki 5 ilin sağlık müdürleri toplandı



MARDİN, (DHA)-SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs aşı haritasında 'turuncu' kategoride yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde aşılanma oranının artırılması için oluşturulan Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Mardin'de toplandı. Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, "Bu bölgede Covid-19 aşı oranları maalesef ülke ortalamasının altında. Fakat vaka durumuna baktığımız zaman daha az olduğunu, özellikle yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde" dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıya Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak İl Sağlık Müdürleri ve hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, kentte vakaların yaz aylarına göre, ciddi bir düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. 2 yıl boyunca sağlık çalışanlarının büyük bir emek, gayret ve üstün bir özveriyle çalışmaya devam ettiğini belirten Yavuz, "Bu bölgede Covid-19 aşı oranları maalesef ülke ortalamasının altında. Fakat vaka durumuna baktığımız zaman daha az olduğunu özellikle yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde. Pandemi ile mücadelede kesinlikle aşının önemi ve yapmış olduğu koruma tartışılmaz" dedi.

'VAKA SAYILARINDA İYİYE GİDİYORUZ'

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise aşı konusunda uyarılarda bulunarak "Özellikle bölge vaka sayılarına baktığımız şu anda iyi gittiğimizi görüyoruz. Bu da bizim için en azından yüz yüze görüşme ve sorunlarımızı dile getirme ve paylaşımda bulunmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanı'mızın en son sosyal medya paylaşımında 9 ilin henüz maviye dönmediğini, turuncunun devam ettiğini ve bu noktada tüm paydaşların buna destek vermesi çağrısında bulundu" diye konuştu.

'HASTANEYE YATIŞLARIN YÜZDE 90'I AŞISIZ VEYA EKSİK AŞILI'

Hastanelere yatışların yüzde 90'ının aşısız veya eksik aşılı vakalardan oluştuğunu hatırlatan Dr. Tekin, "Dolayısıyla bu noktada bölge illerimize baktığımızda aşı oranlarımızın halen yüzde 60'ın altında olduğunu ya da yüzde 60 civarında bulunduğunu görüyoruz. Bizler bu noktada biraz daha hassasiyetle, bu işin üzerine gitmemiz, vatandaşa daha çok eğilmemiz, daha fazla dokunmamız, daha fazla bilgilendirmeniz ve aşı hususunda oranları mutlaka arttırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Acil sağlık hizmetleri tarafından daha koordineli ve nitelikli sağlık hizmet sunulması amacıyla yapılan toplantıya illerin sunumları ile devam edildi.DHA-Sağlık Türkiye-Mardin MARDİN-DHA

2021-11-16 15:36:40



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