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Orman Genel Müdürlüğü ‘2022-2024 dönemi döner sermaye bütçesi hazırlık toplantısı’ gerçekleştirildi

İHA

Orman Genel Müdürlüğü ‘2022-2024 dönemi döner sermaye bütçesi hazırlık toplantısı’ gerçekleştirildi

Orman Genel Müdürlüğü ‘20222024 dönemi döner sermaye bütçesi hazırlık toplantısı’ Mardin’de gerçekleştirildi.
Mardin’de bir otelde gerçekleşen bütçe toplantısına Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman genel müdür yardımcıları, daire başkanları, orman bölge müdürleri ve araştırma müdürleri katıldı. Programda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “1839’dan bugüne ülkemizin her anlamda var oluşuna tanıklık ederek birçok alanda kendini geliştiren Orman Genel Müdürlüğü’nün bugünden sonra da dünya çapında gücüne güç katmaya devam edecek. Şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenirlilik, verimlilik, katılımcılık ve sürdürülebilirlik genel müdürlüğümüzün ana temel ilkelerini oluşturmaktadır. Hepimizin yakından şahit olduğu gibi tabiatın insan hayatı üzerinde nasıl derin etkileri varsa biz insanların faaliyetlerinin de tabiat üzerinde etkileri vardır. Bu bağlamda ormancılar olarak tabiatı taklit ederken yaptığımız dokunuşlar karşılığı maddi olarak ölçülemeyecek derecede güzel niteliklere ulaşmaktadır” dedi.
2022 yılının genel müdürlüğün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atıldığı yıllardan biri olduğunu ve uzun zamandır devam eden insan kaynağı açığına karşılık 5 bin personel alımı ile Orman Genel Müdürlüğünün adeta nefes aldığını belirten Karacabey, “Tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki, cumhurbaşkanımız ve bakanımızın destekleri ile 2021 yılında kurumumuz gerçekten büyük kazanımlar elde etmiştir. Başta yüzde 50’lere varan personel eksikliği olmak üzere, arazi, iklim ve sosyal problemler gibi her türlü olumsuzluklara rağmen, özverili bir şekilde çalışarak 2021 yılı programlarını gerçekleştiren, kurumumuzun her kademesindeki mühendisinden işçisine kadar tüm cefakar ve fedakar mesai arkadaşlarımıza ve geçmişten bu güne emeği geçen tüm çalışanlarımıza, sizlerin de huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, onları yürekten kutluyorum. Ayrıca bu çalışmaları yaparken onları da anmaktan gurur duyduğum yangında şehidimiz ve yaşadıkları talihsiz kazalar sonucu hayatını kaybeden personellerimiz ile ormanın emekçilerine de Allah’tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

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