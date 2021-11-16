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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınları için 5 uçak alınacak

DHA

Orman yangınları için 5 uçak alınacak


MARDİN, (DHA)MARDİN'e gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü olarak filomuzu ve ekibimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Bununla alakalı 2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah bu yıl bitmeden ihalesi sonuçlanacak. 5 orman yangını söndürme uçağını artık kendi demirbaşımıza geçirecek ve kullanmaya başlayacağız" dedi.
Orman Genel Müdürlüğü'nün 2022-2024 bütçe toplantısı Mardin'de başladı. Toplantıya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanı sıra vali yardımcıları, genel müdür yardımcıları ve orman bölge müdürleri de katıldı. 
'2 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK BÜTÇE AYIRDIK'
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla görülmeye başlaması ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı müdürlük olarak filolarını ve ekiplerini daha da güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Karacabey, "Bununla alakalı 2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah bu yıl bitmeden ihalesi sonuçlanacak. 5 orman yangını söndürme uçağını artık kendi demirbaşımıza geçirecek ve kullanmaya başlayacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. Ayrıca, geçmiş yıllarda en fazla 30 helikoptere kadar bir yılda kullanırken 2021 yılında 9 helikopter ile çalıştık. İnşallah 2022 yılında bu helikopter sayısını da 55'e çıkacağız. Bildiğiniz gibi dünyada orman yangınlarını gözetlemede yönetmede İHA'yı kullanan ikinci ülke Türkiye. İlk Amerika kullandı, ikinci olarak biz kullandık. 2019 yılında bunun çalışmalarına başlamıştık. 2021 yılında 4 İHA kullandık, 2022 yılında ise inşallah 8 İHA kullanmayı planlıyoruz. Türkiye genelinde 4 bin 150 orman içerisinde yaptığımız havuzlar ve göletler var. Özellikle yangınlara daha hassas olan bölgelerimizde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangın havuzlarını ve göletlerini planlıyoruz. Onlar da bu bütçemiz içerisinde değerlendirdiğimiz çalışmalar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin DHA
2021-11-16 19:06:00

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