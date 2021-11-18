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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde devrilen TIR'da sıkışan sürücü Ahmet Çoban, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi´nde İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre yönüne giden Ahmet Çoban yönetimindeki 73 FA 316 plakalı TIR, refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Çoban, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çoban'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, TIR'ın vinç kaldırılmasının ardından yeniden ulaşılama açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-11-18 11:04:47



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