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Mardin'de paha biçilmez tespihler sergilendi

DHA

Mardin'de paha biçilmez tespihler sergilendi


MARDİN, (DHA)MARDİN Artuklu Üniversitesi´nde ses yönetmeni-koleksiyoner Necip Sarıcı ve Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen akademisyen, usta, koleksiyoner ve uzmanların katılımı ile ilk kez gerçekleştirilen '1. Tespih Çalıştayı ve Koleksiyon Sergisi' başladı. Çalıştayda paha biçilmez tespitler koleksiyonerler tarafından sergilendi.
Artuklu Üniversitesi, Mardin Antika Tespih ve Gümüşçüler Derneği ve MUSİAD Mardin temsilciliği iş birliği ile düzenlenen '1. Tespih Çalıştayı ve Koleksiyon Sergisi' ilgi gördü. Çalıştayda, akademisyenler ve koleksiyonerler, tespihin tarihi, dini, kültürel ve sanatsal yerine ilişkin sunumlar yaptı. Türkiye'nin dört bir yanındaki tespih koleksiyonerleri de çalıştaya destek verdi. Çalıştay kapsamında koleksiyonerlerin 200'e yakın tespihi sergilendi. Tarihi geçmişi oldukça eski olan tespihlerin sergilendiği çalıştaya öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak bir tespih çalıştayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
'TÜRKİYE'DE İLK DİYENİBİLECEĞİMİZ BİR ÇALIŞMA YAPTIK'
Özcoşar, "Öncelikle tespihin, insanlık tarihi ile neredeyse eş bir dönemlendirebilmek mümkün. Yapılan çok değişik farklı arkeolojik kazılarda bulunan boncuk ve tezin türü eşyaların tespih olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısılyla çok kadim bir geçmişe sahip objeden bahsediyoruz, tespihten bahsederken. Bu kadar kadim bir obje olmasına rağmen akademik anlamda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söylemek çokta mümkün değil. Hem bu eksikliği gidermek adına, hem de şehrimizin, Mardin'in aslında tespih ile ilişki bağlamında hem tanıtılmasını hem de tespih ile ilişkili bir sektörün oluşmasına yönelik bir çalışma olarak Türkiye'de ve Avrupa'da ilk diyebileceğimiz bir çalışma yaptık" dedi.
'İLK AKADEMİK ÇALIŞMA'
Tespihin ilk kez akademik çalıştayın konusu olarak gündeme geldiğini belirten Özcoşar, şunları söyledi:
"Mardin'de bunun olması bizleri de oldukça sevindiren, mutlu eden bir olay. Boncuklu tarlada bulunan boncukların tespih olma ihtimalini de hiç gözardı etmiyoruz. Eğer bunu ispatlayabilirsek, insanlık tarihinin en eski arkeolojik alanlarından birinde tespih ile ilişkilendirmiş olacağız. Bu da bizi akademik anlamında heyecanlandıran bir durum. Bu çalışmada şunu gördük, Mardin'de gizli saklı çok sayıda koleksiyonerimiz var. Bu çalışmada şunu da gördük, gizli saklı çok sayıda koleksiyonerimiz var, bunların koleksiyonlarının gün yüzüne çıkmasında vesile oldu bu çalışma. Hem öğrencilerimiz, hem Mardinliler, tespih sever herkesin oldukça güzel, hayranlık ile izleyebilecekleri koleksiyonları sergiliyoruz şu an. Bu anlamda da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz." DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2021-11-18 21:29:53

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