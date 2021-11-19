Mardin'in en büyük alışveriş merkezinden çocuklar için ara tatil etkinliği

Mardian Mall AVM ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli oyunları ve yarışmaları çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

Açıldığı günden itibaren aktivite ve etkinlikler, eğlenceli ve eğitici çocuk aktiviteleri ile ziyaretçilerine keyifli anlar geçirtmeyi amaçlayan Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi çocukların heyecanla beklediği ara tatilde minik ziyaretçileri için dolu dolu bir program hazırladı. Çocuklar bu ara tatilde, hafta sonları TRT çocuk kanalının sevilen 'Bulmaca Kulesi' karakterleri ile doyasıya eğlenip, hafta içinde ise 'Masal Ağacı' etkinliği ile çocukluğun unutulmazları arasında bulunan masallarla buluşuyor. 'Masal Ağacı'nın anlattığı birbirinden güzel hikayelerle çocuklar, hayal dünyasını genişletip eğitici bir rol üstleniyor. Ücretsiz etkinliklerin 12 21 Kasım tarihlerinde 14:00 ve 19:00 saatleri arasında devam edeceği belirtildi.

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