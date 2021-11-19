İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin’de bir dizi temasta bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin’de bir dizi temasta bulundu

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin’de bir dizi temasta bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’u Mardin Valisi Mahmut Demirtaş karşıladı. İkili Mazıdağı ilçesine giderek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş’ten brifing aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Demirtaş, Derik ilçesi Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Tepesi’nde Tandem Uçuş Festivali’ne katılarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin paraşüt uçuşu deneyimlerini izledi.

Festival alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, "Artık Güneydoğu'da çok alışık olduğumuz bir manzara ile karşılaştık. Büyükşehir Belediyemizin açtığı kursta gençlerimizin burada fiili olarak tatbik ettikleri bir eğlenceye şahitlik ettik. Gerçekten Anadolu'muzun her köşesinde gençlerimizin yapması gereken işleri yaptıklarını, bulunmaları gerektiği etkinlikte bulunmalarını görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstediğimiz arzu ettiğimiz bu" diye konuştu.

Bölgede huzur ve güven ortamının kalıcı hale geldiğini ifade eden Ersoy, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Türkiye'nin her bölgesinde insanlarımız neler yapıyor, nasıl yaşıyorsa burada da aynı yaşantıları sürdürebilsinler, aynı etkinlikleri yapabilsinler. Dağlarımızda yaylalarımızda festivaller düzenlensin, hayvancılık yapılsın. Tarım yapılsın, üretim yapılsın, madenlerimiz işlensin. İnsanlarımız günlük hayatlarını rutinlerini olağan bir şekilde yaşayabilsinler. Bu coğrafyanın her köşesinde hiçbir anne ağlamadan, hiçbirimiz üzülmeden yolumuza devam edelim. Bugün geldiğimiz noktada hem sosyoekonomik anlamda, hem kültürel ve turizm anlamında, hem sanayi tarım ve hayvancılık anlamında gerçekte bölge insanımızın huzur içinde olduğunu ve bu koşullardan duyduğu mutluluğu yerinde görmekten bizde keyif alıyoruz. Allah’ımıza şükürler olsun. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Gün geçtikte burada sağlanan huzur ve güven ortamı kalıcı olduğu görüldükçe hem yatırım anlamında, hem turizm anlamında hem de etkinlikler anlamında çok daha fazla işlerin yapılacağını, çok daha güzel şeylerin olacağını hep birlikte görüyoruz. Bu ortamın sağlanmasına emek veren başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız olmak üzere Valilerimiz, Kaymakamlarımız, güvenlik güçlerimiz ve devletine inanarak emek veren bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da el birliği ve gönül birliğiyle, bu coğrafyada ayakta kalabilmeyi ve coğrafyanın umudu olarak varlığını daha da güçlendirerek sürdüren Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olabilmekten, vatandaşı olmuş olmaktan herkesin gurur duyacağı mutlu olacağı günleri göreceğimizi ümit ediyoruz."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise yaptığı açıklamada, "Bugün bu etkinliklerimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Yaklaşık 50 gencimize yamaç paraşütü eğitimi verdik. Pratik eğitimlerini gençlik merkezinde aldılar burada da uygulamalı olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah kısmet olursa yakın zamanda belgelerini vererek, artık bu uçmayı çok daha rahat bir şekilde Türkiye’nin her tarafında yapabilecekler. Ben buna özellikle ilgi duyan gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu gençlerimizin diğer gençlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Biz diğer gençlerimize de inşallah ulaşacağız. Onları da böyle bir etkinliğe davet edeceğiz ve birlikte inşallah bu güzel Mardin’imizin semalarını paraşütler ile renklendireceğiz. Ay Yıldızlı bayrağımız da bu sayede gene dalgalanacaktır. Birlik ve beraberlik içinde Mardin’i çok daha güzel günlere götüreceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göztepespor’a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı
YEREL HABERLER Göztepespor’a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İstediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İstediğimiz, arzu ...
Mardin'in en büyük alışveriş merkezinden çocuklar için ara tatil etkinliği
YEREL HABERLER Mardin'in en büyük alışveriş merkezinden çocuklar ...
Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Mardin'de paha biçilmez tespihler sergilendi
YEREL HABERLER Mardin'de paha biçilmez tespihler sergilendi
Park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve ...
Mardin’de otomobil park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi: Baba ve oğlu can verdi Mardin’de otomobil park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi: 2 ölü
YEREL HABERLER Mardin’de otomobil park halindeki patates yüklü ...
Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı
Mardin'de yeni açılan mobilya mağazasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mardin'de yeni açılan mobilya mağazasına yoğun ilgi
Yüzyüze eğitimde zorluk çeken öğrenciler için eğitim koçları devreye girdi
YEREL HABERLER Yüzyüze eğitimde zorluk çeken öğrenciler için eğitim ...
Devrilen TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince ...
Yamaç paraşütü sporunun yeni adresi Mardin olacak
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü sporunun yeni adresi Mardin olacak
Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor
YEREL HABERLER Bu ilçede çarpık kentleşme giderek artıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.