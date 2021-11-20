Mardin'de 'ihalelerde usulsüzlük' operasyonu: 8 gözaltı

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda resmi ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yönelik operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Artuklu ilçesinde 2017-2018 yıllarındaki resmi ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma gerçekleştirildi. İhale evrakı ile bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğunu belirleyen ekipler, aralarında yönetici ve teknik personelin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu

2021-11-20 15:41:45



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