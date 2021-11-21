Kepengin üzerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)MARDİN'de bir iş yerinin kapalı kepenginin üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi Işık Önder Caddesi'ndeki bir iş yerinin kapalı kepengi üzerinde mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri merdivenle kediyi kurtardı. Bitkin düşen kediye, esnaf, yemek ve su vedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2021-11-21 15:44:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.