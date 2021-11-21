Kepengin üzerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)MARDİN'de bir iş yerinin kapalı kepenginin üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesi Işık Önder Caddesi'ndeki bir iş yerinin kapalı kepengi üzerinde mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri merdivenle kediyi kurtardı. Bitkin düşen kediye, esnaf, yemek ve su vedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-11-21 15:44:15



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