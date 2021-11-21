Mazıdağı Fosfat Spor dörtte dört yaptı

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü mücadele ettiği Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 4. hafta maçında da rakibini mağlup ederek dörtte dört yaptı.
Bölgesel Amatör Ligi’nin 4. haftasında Mazıdağı Fosfat Spor ile Muş Belediye Spor, Derik İlçe Stadında karşı karşıya geldi. Rakibini 30’lık skorla mağlup eden Mazıdağı Fosfat Spor, 12 puana ulaşarak liderliğini sürdürürdü. Muş Belediye Spor 4 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.