Mardian Mall AVM’de 25 bin vatandaş Kovid19 aşısı oldu Mardin’de AVM'ye ‘TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ verildi

Mardin Mardian Mall AVM’ye koronavirüs sürecinde ziyaretçilerinin ve çalışanlarının sağlığını önemseyerek aldığı önlemler kapsamında güvenli hizmetini bir kez daha tescilleyerek ‘TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni yeniledi.

Pandemi döneminin başından itibaren almış olduğu tedbirlerle ziyaretçilerine güvenli alışveriş yapma imkanı sunan Mardian Mall AVM 2020 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazanan Güneydoğunun ve Mardin’in ilk alışveriş merkezlerinden biri olmuştu. Hijyen kuralları ile pandemi döneminde güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunan Mardian Mall AVM, pandemi dönemi için gerekli tüm önlemlerini titizlikle uyguluyor.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, Mardian Mall’da ziyaretçilerin ve personellerinin sağlığı kendilerine emanet olduğunu söyledi. Yıldızhan, “Bunun için açılış tarihimiz olan 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren salgın süresi boyunca hijyen ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tutuyoruz. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD), alışveriş merkezlerinde hizmet ve hijyeni geliştirmeye yönelik iş birliğine gitmesinin ardından ‘Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alışveriş merkezlerindeki hizmet ve faaliyetlerin güvenilir, hijyenik ve salgından etkilenmeyen bir ortamda yürütüldüğü tescillenecek olması sektör açısından çok önemli oldu. Mardian Mall Mardin'in TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne sahip ilk alışveriş merkezi olarak ziyaretçilerinin ve çalışanlarının sağlığını önemseyerek aldığı önlemler kapsamında güvenli hizmetimizi bir kez daha tescilledik” dedi.

“Alışveriş merkezimizde 25 binin üzerinde vatandaş aşı oldu”

Yerinde aşı uygulaması ile aşılama sürecine katkı sunduklarını belirten Yıldızhan, “Ayrıca sektörümüz için ilk olma özelliğini taşıyan 25 Haziran’da başlattığımız aşı istasyonlarında ziyaretçilerimiz hafta içi ve hafta sonu 13.00 ile 17.30 saatleri arasında aşılarını randevusuz, konforlu bir şekilde yaptırmaya devam ediyor. Kurulan aşı stantlarımızda bugüne kadar 25 binin üzerinde aşılama yapıldı. Bu uygulama ile zaman tasarrufu sağlanarak aşılamada personel ve müşterilerimizden güzel dönüşler aldık. Hem kendi hayatımızı hem de diğer insanların hayatını korumak için bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyor, aşı olmaya davet ediyoruz. Ziyaretçilerimiz Mardian Mall AVM’nin sağlığınız ve güvenliğiniz için aldığı tedbirleri yerinde görebilir, alışveriş ihtiyaçlarınızı güvenli bir ortamda karşılamak için Mardian Mall AVM’yi tercih edebilirsiniz. Alışveriş merkezimizin Güvenilir, salgından etkilenmeyen ve hijyenik çalışma ortamları oluşturmak amacıyla TSE tarafından saptanan koşulları yerine getirdiği, sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ve yaşam ortamı sunduğu, resmi makamlarca da belgelenmiş oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.