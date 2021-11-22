Mobilya mağazasından 24 Kasım Öğretmeler Gününe özel indirim

Ergül Mobilya Mardin mağazası 24 Kasım Öğretmeler Gününe özel tüm öğretmen ve kamu çalışanları için kampanya hazırladı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Ergül Mobilya, Öğretmenler Gününde hem öğretmenleri hem de tüm kamu çalışanlarını unutmadı. 24 ile 30 Kasım tarihleri arasında tüm öğretmen ve kamu çalışanlarına özel net yüzde 20, seçili ürünlerde ise net yüzde 25 indirim uyguluyor. Ergül Mobilya Mağazası Sahibi Mehmet Bozdemir, “Mardin'in en büyük mobilya mağazası olarak bizlerde 24 Kasımda öğretmenlerimizi unutmadık. Öğretmenlerimizle birlikte bütün kamu çalışanlarımıza özel net yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Aynı zamanda seçili ürünlerimizde de yüzde 25 indirimimiz mevcut. Dövizin yükselmesiyle rakip firmaların zam yapma yoluna girmesiyle biz aksine müşterilerimizin rahatlıkla bu zor günlerde alışveriş yapmasını sağlayacağız. Bu kampanyamız 24 ile 30 Kasım tarihleri arasında geçerlidir. Öğretmenlerimiz bizim için özeldir. Bizleri yetiştiren bugünlere getiren öğretmenlerimize küçük bir hediye sunmak istedik. Şimdiden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” dedi.

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