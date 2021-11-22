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Mardin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi

İHA

Mardin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal İl Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve 3 gün süren çalıştaya, Vali Yardımcıları Gürsel Temurci ve Abdullah Demirdağ, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, İşkur Müdürü Mehmet Akın, jandarma ve müftülük personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede mevzuatın etkin uygulanması, mağdur kadınların adalete erişimlerinin kolaylaştırılması, şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın arttırılması ve önlenmesi konuları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayında konuşuldu. Öncü, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin bu çağda ciddi bir problem olarak karşılarına çıktığını ifade ederek, kadına yönelik şiddetin toplum üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.
Kadına yönelik şiddetin kadınları olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, çocuklar, aileler ve toplum üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğuna işaret eden Öncü, "Milli ve manevi değerler çerçevesinde kadınlarımızı şiddete karşı korumak, bilinçlendirilmelerini sağlamak, kadına değer verilmesi yönünde farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Eğitim, meslek edindirme ve istihdama katılmaya yönelik projelerimizle kadınlarımızın her anlamda gelişmelerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.
Çalıştay, grup çalışmaları, sunumlar, alınan kararların değerlendirilmesi ve paylaşılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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