32 yıldır görme engelli olan Riyad öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oluyor Engeline rağmen öğrencilerine yol gösterip, rehber oluyor Görme engeli, öğrenci yetiştirmesine engel olamadı

Mardin'de yaşayan ve 32 yıldır görme engelli olan Rehber Öğretmen Riyad Tezcan, öğrencilerine meslek sahibi olma açısından ilham kaynağı oluyor.

Riyad Tezcan 17 yaşında ailesinde genetik bulunan bir hastalıktan dolayı görme yetisine kaybetti. İlkokulu görerek okudu daha sonra görme yetisini kaybedince ortaokul ve liseyi açıktan okudu. Üniversite sınavını kazanan Tezcan, PDR bölümünden mezun oldu. Daha sonra zorlu mücadeleler vererek öğretmenlik mesleğine başladı. 24 yıldır öğretmenlik yapan Riyad Tezcan'ın zorluklara göğüs germesi ve iyi bir meslek sahibi oluşu öğrencilerine ilham kaynağı oluyor.

Görme sorununun ailecek yaşadıkları genetik bir sıkıntı olduğunu bildiren Riyad Tezcan, “Dolayısıyla 17 yaşından beri görmeyi kaybettim. O şekilde üniversite okudum öğretmenliğe 1998'de başladım. Bugüne kadar bu şekilde devam ediyorum. Zor muydu yani zorlukları da var, kolaylıkları da var. Ama öğretmenlik güzel bir meslek, kutsal bir meslek. Onun için severek yapıyorum. Öğrencilerimi de seviyorum. Onların da beni sevdiklerine inanıyorum” dedi.



“24 yıldır yeni kuşaklarla beraberim”

İş yerine genelde arkadaşlarıyla beraber gidip geldiğini kaydeden Tezcan, “Ama tabii ki benim bağımsız hareket durumumda var. Gidip gelebiliyorum tek başıma. Öğrencilerle de görüşmelerim güzel oluyor. Samimi duygularla onlara yaklaşınca onlar da bizi seviyorlar. Sıkıntılarını bizimle paylaşıyorlar. Öğretmenlik gerçekten çok güzel bir meslek. Birçok seminerde bana soruluyordu bu bahsettiğiniz şeyleri hiç yazdınız mı o zaman bir ilham oldu ve yazmaya karar verdim. Tüm mücadelelerimi hayatımı, çektiğim zorlukları, vazgeçmeyişimi, pozitif düşüncemi ve umudumu kaleme aldım. İnşallah faydalı olur. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Öğretmenlik güzel meslek yapmak isteyenler için kesinlikle tavsiye ediyorum. Öğretmenlik kutsal bir görev lütfen önem versinler” diye konuştu.

Tanıdıkları zaman görme duyusunu kaybettiği için şaşırdıklarını söyleyen öğrenci Kadriye Arpa, “Ama buna rağmen hayatta başarılı, bir sürü zorluğa rağmen bu başarısı sayesinde örnek alıyoruz. Onun bu başarısı hepimize ilham veriyor. Biz bunca zorluğa rağmen kendimize olan inancımızı kaybettiğimiz zaman bile hocamızın bu mücadelesini görünce ilham alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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