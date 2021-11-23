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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin, vaka oranı en düşük 3'üncü il oldu

DHA

Mardin, vaka oranı en düşük 3'üncü il oldu


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın yayınladığı illere göre haftalık vaka tablosunda Mardin´in 100 binde 16,61 ile nüfusa oranla en az vakanın görüldüğü 3'üncü il olması, vatandaşları sevindirdi. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, aşı olmayan vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık Covid-19 vaka tablosuna göre Mardin, Şırnak ve Van'ın ardından, 100 bin nüfusta 16,61 ile vaka oranı en düşük üçüncü il oldu. Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte alınan tedbirlerle vaka sayısında yaşanan düşüş vatandaşları sevindirdi.
`HASTANELERDE HASTA SAYISI DA AZALDI'
İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hastanelerde yatan hasta sayılarında da düşüş yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Vaka sayımız, yatan hasta sayımız azalıyor. Ancak hala yatan hasta sayımızın tamamı aşısız ya da eksik aşılı. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın aşı olmaları gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına da sıkıca bağlı olmaları gerekiyor. Vaka sayısının düşüklüğü bu ilde pandeminin bittiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle tüm sağlık kuruluşlarında, tüm hastanelerimizde, özel hastaneler dahil tüm Aile Sağlığı merkezlerinde, gezici sağlık hizmetleri sunuyoruz. Gezici aşı ekipleri kurduk, köy köy, mahalle mahalle, sağlık çalışanları geziyor. Yaklaşık 2 yıldır bu süreç devam ediyor. Vatandaşlarımızın da en kısa sürede, aşı sırası gelenlerin hızlı bir şekilde artık aşılanmasını istiyoruz."
'KURALLARA UYMAYA ÖZEN GÖSTERELİM'
Vatandaşlardan Ömer Aydın, "Tabi bu Mardin´imiz için çok sevindirici bir haber. Umarım daha da azalacaktır. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için herkesin kurallara özen göstermesi gerekiyor. Umarım ülkemiz için de dünya için de en kısa zamanda bu koronavirüs belasından kurtuluruz diye düşünüyoruz" dedi.
Açıklanan verilerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden turizmci İsmail Sincar da, "Bu haber öncelikle bizleri mutlu etmiştir. Şehrimizin vaka sayısının düşük olması kesinlikle bizim açımızdan çok çok iyi. Hele ki bu turizm döneminde böyle olması daha iyi tabi ki. Mardin'de aşırı yoğunluk olmasına rağmen maskemizi takarak, temizliğe, hijyene dikkat ederek pandemi sürecini atlatırız inşallah" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir Güneş
2021-11-23 15:28:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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