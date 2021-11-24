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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı

İHA

Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı

Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı hükümet konağına çelenk sunma töreni ile başladı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Programda göreve yeni başlayan öğretmenler yemin törenini icra ettikten sonra Okay Yaşar Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime Çaça ‘Bahar ve Gelincik’ adlı şiirini okudu.
Programda konuşan Vali Demirtaş, ‘’Öğretmenlik; bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin mimarlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözüyle bu gerçeğin altını çizmiş; yeni neslin ihya ve inşa vazifesini öğretmenlere ihdas etmiştir. Bununla birlikte öğretmen, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir’’ dedi.
Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildikten sonra program müzik dinletisiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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