

MARDİN, (DHA)MARDİN'de, kamyon ve TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi MardinDiyarbakır yolunun Aksu mevkisinde meydana geldi. Bilal D. yönetimindeki 44 ABD 143 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Şükrü Yücel'in kullandığı 27 AFH 227 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyondaki Tekbir Köşe yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Şükrü Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2021-11-25 14:56:19



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