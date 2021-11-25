Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de kamyon ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Mardin'de kamyon ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı


MARDİN, (DHA)MARDİN'de, kamyon ve TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi MardinDiyarbakır yolunun Aksu mevkisinde meydana geldi. Bilal D. yönetimindeki 44 ABD 143 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Şükrü Yücel'in kullandığı 27 AFH 227 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyondaki Tekbir Köşe yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Şükrü Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2021-11-25 14:56:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuraklık çiftçilerin kuru tarımda hasatlarını zorlaştırdı Tarımsal Üretim Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan: “Çiftçiler bu yılki kuraklık nedeniyle kuru tarımda hasat yapamayabilir” “Kuru tarımın yapıldığı yerlerde ekimin yapılmaması söz konusu olabilir”
YEREL HABERLER Kuraklık çiftçilerin kuru tarımda hasatlarını ...
Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ...
Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı
YEREL HABERLER Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı
Mardin, vaka oranı en düşük 3'üncü il oldu
YEREL HABERLER Mardin, vaka oranı en düşük 3'üncü il oldu
Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı
27 yaşındaki Musa 'borç' kavgasında öldü; muhtar dahil 3 tutuklama 
YEREL HABERLER 27 yaşındaki Musa 'borç' kavgasında öldü; muhtar ...
32 yıldır görme engelli olan Riyad öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oluyor Engeline rağmen öğrencilerine yol gösterip, rehber oluyor Görme engeli, öğrenci yetiştirmesine engel olamadı
YEREL HABERLER 32 yıldır görme engelli olan Riyad öğretmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.