Mardin polisi tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin polisi tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında

İHA

Mardin polisi tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında

Mardin polisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olarak Kadın Acil Destek uygulamasının tanıtımını yaptı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ve Mardian Mall Alışveriş Merkezinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında broşür dağıtarak Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. KADES uygulamasıyla şiddete maruz kalan kadınlar tek tuşla kolluk kuvvetlerine en hızlı şekilde ulaşabilecekler. Şiddete yönelik bilgilendirme yapılarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) tanıtımı yapıldı. Şiddete uğrayan kadınlara yönelik verilebilecek hizmetler sağlık, barınma, eğitim, hukuksal, sosyal ve ekonomik destek sağlanması ile ilgili gerekli bilgilendirmeler vatandaşlara yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de kamyon ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kamyon ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kuraklık çiftçilerin kuru tarımda hasatlarını zorlaştırdı Tarımsal Üretim Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan: “Çiftçiler bu yılki kuraklık nedeniyle kuru tarımda hasat yapamayabilir” “Kuru tarımın yapıldığı yerlerde ekimin yapılmaması söz konusu olabilir”
YEREL HABERLER Kuraklık çiftçilerin kuru tarımda hasatlarını ...
Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ...
Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı
YEREL HABERLER Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü programı
Mardin, vaka oranı en düşük 3'üncü il oldu
YEREL HABERLER Mardin, vaka oranı en düşük 3'üncü il oldu
Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mardin'de aranan 59 kişi tutuklandı
27 yaşındaki Musa 'borç' kavgasında öldü; muhtar dahil 3 tutuklama 
YEREL HABERLER 27 yaşındaki Musa 'borç' kavgasında öldü; muhtar ...
32 yıldır görme engelli olan Riyad öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oluyor Engeline rağmen öğrencilerine yol gösterip, rehber oluyor Görme engeli, öğrenci yetiştirmesine engel olamadı
YEREL HABERLER 32 yıldır görme engelli olan Riyad öğretmen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.