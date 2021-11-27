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Dev Adam Kösen'den aşı kampanyasına destek çağrısı

DHA

Dev Adam Kösen'den aşı kampanyasına destek çağrısı


Nezir GÜNEŞEmrullah KARAKUŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Kösen, "Küçüklüğümden bugüne birçok hastalık geçirdim. Ancak koronavirüse yakalanınca kendimi çok tuhaf hissettim. Hastaneye yatırıldım. Çok ağrım oldu. Ama çok şükür hepsini geride bıraktım" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nın yayınladığı illere göre haftalık vaka tablosunda Mardin, 100 bin nüfusta 16,61 ile nüfusa oranla en az vakanın görüldüğü 3'üncü il oldu. Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi'nde oturan, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.
'HASTALIĞI ÇOK AĞIR GEÇİRDİM'
2 metre 51 santimetrelik boyunun yanında 27,5 santimetrelik elleri ile dünyanın en büyük ellerine ve 36,5 santimetrelik ayakları ile de dünyanın en uzun ayaklı adamı unvanlarına da sahip olan Kösen, kendisinin de koronavirüs hastalığını geçirdiğini ve çok kötü bir süreç yaşadığını söyledi. Kösen, "Küçüklüğümden bugüne birçok hastalık geçirdim. Ancak Covid-19 hastalığı gibi olanına şahit olmadım. Hastalığa yakalanınca kendimi çok tuhaf hissettim. Hastaneye yatırıldım. Çok ağrım oldu. Hastalığı çok ağır geçirdim. Ama çok şükür hepsini geride bıraktım. Bir daha yakalanmamak için de gidip zamanında aşımı yaptırdım. İkinci dozumu da yaptırdım. Bütün Mardinli hemşehrilerime de çağrım bu hastalığın önüne geçmenin yolu aşıysa biz niye aşı olmayalım? Aşı olarak bunun önüne geçelim."DHA-Sağlık Türkiye-Mardin Nezir Güneş Emrullah Karakaş
2021-11-27 10:23:54

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