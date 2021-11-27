Artuklu 1071 Derneği 140 aileye yardım elini uzattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artuklu 1071 Derneği 140 aileye yardım elini uzattı

İHA

Artuklu 1071 Derneği 140 aileye yardım elini uzattı

Mardin'de faaliyet yürüten Artuklu 1071 Derneği, 140 aileye yardım elini uzattı.
Mardin Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren Artuklu 1071 Derneği, bünyesinde barındırdığı Sultan Alparslan İyilik Çarşısından 140 aileye giyim yardımında bulundu. Artuklu 1071 Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, "Havalar soğudu. Sultan Alparslan İyilik Çarşımızda bulunan bot, mont, kazak, pantolon ve daha birçok çeşit kıyafetleri hazırladık ve maddi durumu elverişli olmayan 140 ailemize dağıttık. Bu soğuk havalarda güzel yürekleri ısıttıkça bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dev Adam Kösen'den aşı kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Dev Adam Kösen'den aşı kampanyasına destek çağrısı
Tır otomobili metrelerce sürükledi, sürücü korna sesleriyle kazayı fark etti
YEREL HABERLER Tır otomobili metrelerce sürükledi, sürücü korna ...
Mardin'de Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mardin'de Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun ...
Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik ...
AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve güvencesi konumunda
YEREL HABERLER AK Parti'li Miroğlu: Erdoğan, bölgenin sigortası ve ...
İki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Mardin'de kamyon ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kamyon ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin polisi tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında
YEREL HABERLER Mardin polisi tek tuşla şiddetin karşısında ...
Kuraklık çiftçilerin kuru tarımda hasatlarını zorlaştırdı Tarımsal Üretim Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan: “Çiftçiler bu yılki kuraklık nedeniyle kuru tarımda hasat yapamayabilir” “Kuru tarımın yapıldığı yerlerde ekimin yapılmaması söz konusu olabilir”
YEREL HABERLER Kuraklık çiftçilerin kuru tarımda hasatlarını ...
Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.