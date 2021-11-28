Göçerler 400 kilometrelik zorlu yolculuğu 80 günde tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerler 400 kilometrelik zorlu yolculuğu 80 günde tamamladı

İHA

Göçerler 400 kilometrelik zorlu yolculuğu 80 günde tamamladı

– Hayvanlarını otlatmak için Van’dan 80 gün önce yola çıkan göçerler, 400 kilometrelik zorlu yolculuğu 80 günde tamamlayarak Mardin’e ulaştı.
Doğu Anadolu Bölgesi yaylalarında aylarca hayvanlarını otlatan göçerler, kış ayına girmeden Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır gibi bölgelere dönmek için göç yolculuğuna başladı. Zorlu kış şartlarında hayvanlarını otlatmak için Van’dan ailesiyle birlikte yola çıkan Hüseyin Gezici isimli göçer de 400 kilometrelik yolculuğu 80 günde Mardin’in Midyat ilçesinde tamamladı.
Elektrik ve teknolojiden uzak 3 aylık yolcuklarını tamamlayan Hüseyin Gezici, Van’ın Başkale ilçesinden geldiklerini söyledi. Yaklaşık 3 aydır yollarda olduklarını belirten Gezici, “Daha gideceğimiz yere varmamıza bir haftamız var. Hayvanlarımızı otlatarak gidiyoruz. Bazı yerlerde millet bırakmıyor. Bazı yerlerde 2 gün dinlenip devam ediyoruz. Gece bekleyip gündüz gidiyoruz. Gündüz bekleyip gece gidiyoruz. Yaya raporu bize verilmiş, yaya geliyoruz. 80 gündür yoldayız, ekmeğimiz hepsi eşeğin üstündedir. Yabani hayvanlardan kurt var, köpek var. Hırsızlık var, kaybediyoruz. Biz haftada bir hayvanların sayımını yapıyoruz. Renklerinden tanıyoruz, küpe numaraları var. Bazı hayırlı köylüler var. Kaybolan hayvanların küpe numaralarını Tarım ve Orman Müdürlüğüne veriyor; bunlar da bize ulaşıyor. Diyor, ‘Hayvanınız kaybolmuş şu köyde bulmuşlar. Ya da kurt yemiş.’ Kışın 3 günde bir, 2 günde bir hayvanlara su veriyoruz. Mardin tarafında su yok. Genellikle suyu alıyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 45 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 45 ...
Mardin'de terör operasyonu: 45 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de terör operasyonu: 45 gözaltı
İşten dönerken tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İşten dönerken tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
Sürücü belgesi sınavında 'joker' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sürücü belgesi sınavında 'joker' operasyonu: 6 ...
Artuklu 1071 Derneği 140 aileye yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Artuklu 1071 Derneği 140 aileye yardım elini uzattı
Dev Adam Kösen'den aşı kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Dev Adam Kösen'den aşı kampanyasına destek çağrısı
Tır otomobili metrelerce sürükledi, sürücü korna sesleriyle kazayı fark etti
YEREL HABERLER Tır otomobili metrelerce sürükledi, sürücü korna ...
Mardin'de Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mardin'de Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun ...
Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.