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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’in en büyük alışveriş merkezi Ezginin Günlüğü’nü ağırladı

İHA

Mardin’in en büyük alışveriş merkezi Ezginin Günlüğü’nü ağırladı

Mardian Mall Alışveriş Merkezi Ezginin Günlüğü’nü Mardinli hayranlarıyla buluşturdu. Coşkulu bir kalabalığın gözlendiği konserde, birçok şarkı seslendirildi. Topluluk, unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerinin gönlünü fethetti.
Mardin’in Artuklu'da bulunan Mardian Mall AVM, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi gösterdiği AVM’nin bu sonbahar kış sezonunda ziyaretçi sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 50 oranında artış gösterdi. 26 29 Kasım tarihleri arasında Efsane Cuma indirimleriyle ziyaretçilerine bünyesinde bulunan 72 mağazasıyla hesaplı alışveriş imkanı sunan Mardian Mall, tüm misafirlerini eğlenceli müzik dinletileri eşliğinde dolu dolu bir alışveriş keyfi yaşatmak için bir çok etkinliğe imza atıyor. Alışveriş merkezi bu pazarda Ezginin Günlüğü grubunu sevenleriyle bir araya getirdi. Ziyaretçilerin yüzde 20’sini başta Suriye ve Irak olmak üzere yurt dışından gelen turistlerin oluşturduğunu belirten AVM Müdürü Yıldızhan, kapı girişlerindeki artışın alışverişlere de yansıdığını belirtti. Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, “Bulunduğumuz bölgede özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgisini görüyoruz. Bölgedeki en büyük eğlence merkezi olan tifiland çocuk eğlence ve bowlingo gençlik merkezi olarak 3 bin 730 metrekarelik bir alana sahip alışveriş merkeziyiz. Eğlence alanlarımız, teraslı gastronomi ünitelerimiz sayesinde ziyaretçilerimiz alışveriş merkezimizde keyifli zaman geçiriyorlar. Bu ilginin elbette mağazalarımızın cirolarına da olumlu etkisi oluyor. Alışveriş merkezimizde sürekli olarak konser, çocuk etkinlikleri, sergi, sosyal medya ve teknoloji etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizin kapı girişlerine ve cirolara yüzde 35 civarında olumlu etkisi oluyor” dedi.

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